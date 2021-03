Zes boeken van de bekende kinderboekenschrijver Dr. Seuss worden niet langer uitgegeven, zo laat de uitgever van zijn boeken dinsdag weten. In de titels worden personages op een racistische wijze geportretteerd en daarom vindt Dr. Seuss Enterprises dat deze niet meer thuishoren in de collectie.

Het nieuws is door de uitgever bekendgemaakt op de geboortedag van de schrijver, die in 1991 is overleden. "Vandaag willen we niet alleen aandacht besteden aan lezen, maar ook aan onze missie om kinderen en gezinnen te inspireren met thema's als hoop, inspiratie, inclusie en vriendschap", zo begint de verklaring.

"Daar willen we gehoor aan geven. Daarom heeft Dr. Seuss Enterprises na gesprekken met experts de catalogus nogmaals bekeken."

Uit dit onderzoek is gebleken dat zes Dr. Seuss-boeken niet meer aan de normen en waarden van de uitgever voldoen. Dit zijn And to Think That I Saw It on Mulberry Street, If I Ran the Zoo, McElligot's Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super! en The Cat's Quizzer. "In deze boeken worden mensen afgebeeld op manieren die kwetsend en verkeerd zijn."

De boeken worden niet meer uitgegeven en verkocht. Ook worden er geen licenties meer verkocht, wat betekent dat de boeken bijvoorbeeld niet verfilmd kunnen worden. De uitgever laat weten nog meer aandacht te zullen besteden aan inclusie.

Dr. Seuss is een pseudoniem van Theodor Seuss Geisel, die gedurende zijn leven meer dan zestig boeken schreef. Zijn bekendste boeken zijn De kat met de hoed (The Cat in the Hat, zie foto), Slurfje past op het ei (Horton Hatches the Egg) en How the Grinch Stole Christmas. Deze boeken zijn ook verfilmd.