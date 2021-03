Bastiaan Ragas werkt aan een nieuw boek, vertelt de acteur en zanger maandag bij Troost TV. Het boek moet eind van het jaar uitkomen.

"Ik ben druk aan het schrijven, de hele dag", aldus Ragas. De zanger en acteur laat weten van zijn uitgever geen verdere details te mogen prijsgeven.

"Ik ben blij dat ik wat om handen heb", vertelt Ragas over zijn schrijfwerk. Vanwege de coronacrisis viel bijvoorbeeld zijn eerste solovoorstelling Lang zal hij leven in het water. Ook de jarennegentigtournee die de 49-jarige acteur en zanger in Duitsland zou doen met zijn vroegere boyband Caught in the Act is vanwege corona afgelast.

Ragas heeft meerdere boeken op zijn naam staan, waaronder Maar je krijgt er wel heel veel voor terug over het vaderschap, uit 2012. In december werd bekend dat de acteur en zanger met theoloog Ad van Nieuwpoort werkt aan een boek waarin de Bijbel opnieuw wordt uitgelegd. De werktitel van dat project is Christus hoezo, Jezus waarom?.