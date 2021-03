Onder anderen Pierre Bokma, Theo Maassen, Nhung Dam en Huub van der Lubbe zijn 13 maart te zien in de live voorstelling Wit Konijn Rood Konijn. De acteurs gaan onvoorbereid het podium op en kennen het te spelen verhaal van tevoren niet.

Het stuk volgt precies een jaar nadat de theaters hun deuren voor de eerste maal dichtgooiden vanwege de coronacrisis. Er wordt dan ook stilgestaan bij dit moment.

De voorstelling is via een livestream te bekijken in meer dan zestig landen; naast Nederland zal Wit Konijn Rood Konijn ook worden opgevoerd in landen als India en Australië.

In Nederland gaan naast Bokma, Maassen, Van der Lubbe en Dam ook andere acteurs het podium op. Zij zijn allemaal te zien in een ander theater.

De tekst van het stuk, bedacht door de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour, zit in een verzegelde envelop. De acteur opent ter plekke, op het podium, deze envelop. Met de stapel beschreven vellen in de hand begint hij of zij, geheel onvoorbereid, direct aan de uitvoering.

Het stuk is sinds de première tien jaar geleden vertaald in meer dan 25 talen, waaronder in het Nederlands. Het wordt steeds door andere acteurs uitgevoerd. Reden is dat als iemand het één keer heeft gespeeld, hij of zij het stuk kent. Nog een keer uitvoeren is niet de bedoeling.

Kaarten voor de livestream kunnen gekocht worden bij een theater of schouwburg naar keuze.