De familie van schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom heeft besloten om zijn geboortehuis in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo te vervangen door een replica, meldt Waterkant maandag. Het huis aan de Anton de Komstraat is cultureel erfgoed en een monument, maar verkeert al jaren in vervallen staat.

Er is volgens Stichting Comité 30 juni-1 juli een originele tekening gevonden van het gebouw. Dat zal precies zo worden neergezet als het er voorheen heeft uitgezien.

Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw wordt gefinancierd door zowel de Nederlandse als de Surinaamse overheid, aangevuld met crowdfunding. Het is nog onbekend wanneer de bouw start.

De Anton de Kom-stichting zal het laatste woord hebben over de bestemming van het nieuwe gebouw. Er zijn ideeën geopperd over een duurzame invulling als museum. De Kom gebruikte het huis in 1933 als uitvalsbasis voor zijn vakbondswerk.

Het geboortehuis van Anton de Kom in Paramaribo. Het geboortehuis van Anton de Kom in Paramaribo. Foto: ANP

Eerdere herbouwpogingen liepen op niets uit

Er waren eerder pogingen om De Koms geboortehuis te herbouwen, maar die liepen steeds op niets uit. Het zou onder meer in Suriname gevoelig liggen dat de voormalige kolonisator Nederland, die De Kom na drie maanden celstraf naar Nederland had uitgezet, zich met de herbouw wilde bemoeien.

Anton de Kom (1898-1945) was schrijver, vakbondsman en verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in juli als eerste Surinamer opgenomen in de Canon van Nederland.