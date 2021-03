Marieke Lucas Rijneveld is met het boek Mijn lieve gunsteling (Atlas Contact) genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2021. Ook Simone Atangana Bekono, Gerda Blees, Merijn de Boer, Jeroen Brouwers en Erwin Mortier maken kans op de onderscheiding.

Atangana Bekono ontving een nominatie voor Confrontaties (Lebowski), Blees maakt kans met Wij zijn licht (Podium) en De Boer is genomineerd voor De saamhorigheidsgroep (Querido). Brouwers is kanshebber met zijn boek Cliënt E. Busken (Atlas Contact) en Mortier met De onbevlekte (De Bezige Bij).

De jury, bestaande uit onder anderen PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen en auteur Johan Fretz, zegt in haar rapport te zijn "verbluft" door de veelzijdigheid van het aanbod. Zij lazen, om tot de shortlist te komen, 210 boeken. "Heden, verleden en toekomst kwamen tot ons in uiteenlopende vormen; bekende verhalen kregen verrassende invalshoeken; nieuwe verhalen kwamen erbij, oude en traditionele vertelvormen vonden een bijzondere invulling. De Nederlandstalige literatuur wordt steeds rijker en veelzijdiger."

De zes genomineerde auteurs ontvangen elk 2.500 euro. De Libris Literatuur Prijs, die op maandag 10 mei uitgereikt wordt, bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro. Vorig jaar ging deze prijs naar Sander Kollaard.

Rijneveld won in augustus 2020 de International Booker Prize met De avond is ongemak. Vorige week was de 29-jarige auteur in het nieuws, omdat Rijneveld had besloten het werk van de zwarte Amerikaanse auteur Amanda Gorman toch niet te vertalen. Het besluit om Rijneveld hiervoor te vragen, leidde op sociale media tot kritiek van mensen die vinden dat Gormans werk door een zwarte persoon moet worden vertaald.