Het enige schilderij dat Winston Churchill schilderde tijdens de Tweede Wereldoorlog is maandag geveild voor 7 miljoen Britse pond (ruim 8 miljoen euro) exclusief veilingkosten. Veilinghuis Christie's had voor het cadeau van de voormalige Britse premier aan de toenmalige Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt gerekend op een opbrengst tussen de 1,5 en 2,5 miljoen pond.

Tower of the Koutoubia Mosque is een vergezicht dat is gesitueerd in het Marokkaanse Marrakesh. Het olieverfschilderij dat Churchill in januari 1943 op doek schilderde na een conferentie in Casablanca meet 45,7 bij 61 centimeter.

Churchill (1874-1965) gaf Tower of the Koutoubia Mosque tijdens de Tweede Wereldoorlog cadeau aan Roosevelt (1882-1945). Kort daarvoor had de Britse premier de Amerikaan het uitzicht en de zonsondergang in Marrakesh laten zien. Roosevelt was zo onder de indruk van het uitzicht dat Churchill besloot een schilderij te maken als aandenken aan hun samenzijn.

De nieuwe eigenaar is niet bekend. Het schilderij met uitzicht op de Koutoubia moskee was sinds 2011 in bezit van actrice Angelina Jolie.