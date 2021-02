Marieke Lucas Rijneveld geeft haar opdracht om het werk van de zwarte Amerikaanse auteur Amanda Gorman te vertalen terug, zo laat ze weten op Twitter. Het besluit om Rijneveld te vragen, leidde op sociale media tot veel kritiek van mensen die vinden dat het werk door een zwarte persoon zou moeten worden vertaald.

"Ik ben geschrokken van de ophef rond mijn betrokkenheid bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman en ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff (de Nederlandse uitgeverij die de vertaalrechten in handen kreeg, red.) om mij te vragen", schrijft Rijneveld.

"Ik had me met alle liefde gestort op het vertalen van Amanda's werk, waarbij ik het als grootste taak zag om haar kracht, toon en stijl overeind te houden. Ik realiseer me echter goed dat ik in een positie ben om zo te denken en te voelen, waar velen dat niet zijn."

Volgens de schrijver, die in augustus als eerste Nederlander de International Booker Prize won, heeft het team van Gorman aan Meulenhoff laten weten dat zij nog altijd achter hun keuze voor Rijneveld staan.

De 29-jarige Rijneveld zou zowel het gedicht The Hill We Climb, dat door Gorman werd voorgedragen bij de inauguratie van Joe Biden, als de eerste dichtbundel van Gorman vertalen.