Theatermaker en rolstoelsporter Marc de Hond heeft, voordat hij in juni 2020 overleed, een sprookje voor de Efteling geschreven. Het attractiepark in Kaatsheuvel brengt samen met twee uitgeverijen De redders van Ruigrijk, zoals het verhaal heet, komend voorjaar in verschillende versies uit.

Er verschijnt een prentenboek, een voorleesversie en een tactiel prentenboek, speciaal voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking. In deze versie zijn de illustraties voelbaar en wordt de tekst zowel in drukletters als in braille weergegeven.

De redders van Ruigrijk vertelt over Rutger, een jongen die de sterkste en stoerste ridder van het land wil worden. Maar omdat Rutger in een rolstoel zit, lijkt dit een moeilijk te verwezenlijken droom. Toch besluit hij, als een draak de bewoners van Ruigrijk bedreigt, op pad te gaan met zijn blinde buurmeisje Ella. De Efteling realiseert de boeken in nauwe samenwerking met de Stichting PrentenboekenPlus en uitgeverij Unieboek Het Spectrum.

Remona de Hond, de weduwe van Marc, noemt het uitbrengen van De Ridders van Ruigrijk "de bekroning op de samenwerking met de Efteling". "Vlak voor zijn overlijden heeft hij duidelijk laten weten dat dit een van zijn laatste wensen was. Ik ben erg trots en dankbaar dat de Efteling op deze manier zijn naam vereeuwigt."

De Hond adviseerde park al over toegankelijkheid

De Hond hielp de Efteling al een paar jaar als adviseur om het park toegankelijker voor iedereen te maken. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de speeltuin Nest!, die deze zomer in de Efteling wordt geopend en zijn toegankelijke karakter te danken heeft aan zijn adviezen.

De Hond overleed begin juni op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij maakte in eerste instantie naam als internetondernemer en dj. Door een operatie aan een tumor in zijn ruggenmerg belandde De Hond in 2002 in een rolstoel. Hierna maakte hij carrière als rolstoelsporter, schrijver en theatermaker.