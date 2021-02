De Amerikaanse band Blondie krijgt een eigen stripboek: Blondie: Against The Odds. Het boek verschijnt in het najaar.

Volgens uitgever Z2 Comics, die op Instagram alvast de cover laat zien, biedt het stripboek "een fantasierijke kijk op de geschiedenis van de band, afgewisseld met artistieke interpretaties van tien nummers uit de catalogus".

Chris Stein en Deborah Harry richtten Blondie midden jaren zeventig op in New York. De band brak wereldwijd door in 1978 met de hit Denis. Daarna volgde nog successen als Heart Of Glass, de Buddy Holly-cover Hangin’ On The Telephone, Call Me, The Tide Is High en Rapture.