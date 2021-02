Het nieuwe museum Our House komt in het voormalig gebouw van club iT in Amsterdam. Het museum voor elektronische muziek opent in augustus de deuren.

Club iT was een van de eerste clubs eind jaren tachtig en kreeg internationale bekendheid met extravagante feesten. Bovendien zorgde de club samen met onder andere club Roxy voor een grote doorbraak van housemuziek in Nederland. Sinds 2010 zit de nachtclub AIR Amsterdam in het inmiddels verbouwde pand in de Amstelstraat.

Our House brengt een ode aan de nationale en internationale dancecultuur. Dat de locatiekeuze op de voormalige iT is gevallen, is volgens de organisatie geen toeval. "De iT blijft voor altijd een legendarische en historische plek als het gaat om elektronische muziekcultuur. We zijn erg blij dat we Our House op een locatie met zo'n bijzondere erfenis mogen openen", aldus Jeroen Jansen, mede-initiatiefnemer van het museum.

In het museum staan de oorsprong en de geschiedenis van de dancemuziek en subculturen centraal. Zo kunnen bezoekers onder meer luisteren naar wereldberoemde dj's, die in interactieve installaties vertellen over de afgelopen veertig jaar housemuziek. Naast de licht- en video-installaties ervaart de bezoeker van Our House ook de clubbeleving van de toekomst.

Voor een paar van de ruimtes van het museum werkt Our House samen met de eigenaar van het pand AIR Amsterdam. Waar overdag het museum te bewonderen is, veranderen de ruimtes in de avond weer in dansvloeren. Daar is ook Sander Groet, oprichter van de nachtclub, erg blij mee. "De unieke samenwerking met Our House zorgt ervoor dat de club ook overdag een mooie invulling krijgt."