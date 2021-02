Kinderboekenschrijver Paul van Loon ontvangt van CPNB, de koepel van de boekenbranche, drie Gouden Boeken. Van drie delen uit zijn langlopende reeks Dolfje Weerwolfje zijn inmiddels meer dan 75.000 exemplaren verkocht: Dolfje Weerwolfje, SuperDolfje en Weerwolfnachtbaan.

De uitreiking vormt de aftrap van de 25e verjaardag van Dolfje, maakte uitgeverij Leopold woensdag bekend. De festiviteiten gaan van start met een Dolfje Weerwolfje Week, van 27 februari tot en met 7 maart. Boekwinkels, bibliotheken en basisscholen zetten, voor zover mogelijk met de coronaregels, de boeken van Dolfje Weerwolfje in het zonnetje. Van Loon lanceert zaterdag 27 februari ook het nieuwste deel in de reeks: Weerwolfraket.

"Nooit had ik gedacht dat ik 25 jaar lang boeken over Dolfje zou schrijven", zegt de auteur. "Ooit zag ik een klein wit weerwolfje met een brilletje voor mij, wiens avonturen ik op ging schrijven. Hij bleef altijd bij mij en zo verscheen bijna ieder jaar een nieuw boek. Ik heb ontelbaar veel reacties van ouders en kinderen gehad in die 25 jaar en één ding is duidelijk: Dolfje maakt kinderen blij."

Directeur Eveline Aendekerk van CPNB prijst Dolfje als "een iconisch figuur in kinderboeken". Het eerste boek over Dolfje Weerwolfje verscheen in 1996. Sindsdien kwamen er 22 boeken en een aantal spin-offs over Dolfje h uit.

Vijf boeken werden bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Ook internationaal is Dolfje populair. De boeken zijn uitgegeven in onder andere België, Engeland, Italië, Duitsland, Zweden, Japan, Spanje, China, Korea en Turkije. Van Loon praat uitgebreid over zijn creatie en het jubileum in de nieuwste editie van de Grote Vriendelijke Podcast, die sinds dinsdag online staat.