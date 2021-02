De Museumvereniging is teleurgesteld dat de musea in Nederland niet onder de versoepelingen vallen die demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond bekendmaakte.

"Het is teleurstellend dat musea nog niet open mogen, terwijl steeds meer mensen snakken naar een uitje én musea er klaar voor zijn om bezoekers weer veilig te ontvangen op 1,5 meter"

Gezien de verwachte besmettingscijfers in de komende weken zegt de belangenvereniging wel begrip te hebben voor het besluit van het kabinet.

"Maar het betekent ook dat het steeds belangrijker wordt dat er nu en vanaf 1 juli passende financiële steun is en blijft voor álle musea. Bovendien zijn investeringen nodig op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau om de sector duurzaam te laten herstellen. Juist dan kunnen musea straks weer doen waarvoor ze bedoeld zijn: met een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, actuele verhalen vertellen over onze steeds veranderende samenleving."

'We weten nog steeds niet wat er wel kan in de zomer'

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) had gehoopt op meer perspectief voor de sector. "Dat hoeft niet gelijk, we snappen dat dat niet altijd direct mogelijk is. Maar men is ook op de middellange termijn niet duidelijk", aldus directeur Berend Schans.

"We weten nog steeds niet wat er wel en niet kan in de zomer. Als dat onduidelijk blijft heeft zo'n garantiefonds op de korte termijn minder zin." Schans pleit dan ook voor "meer en sneller vaccineren".

Rutte maakte dinsdag een aantal versoepelingen ten aanzien van de huidige coronamaatregelen bekend. Onder andere kapperszaken mogen vanaf 3 maart hun deuren openen. Ook mogen winkels weer een beperkt aantal klanten toelaten.