Een week na het zakelijke congres in het Beatrix Theater in Utrecht, het eerste zogenoemde Back to Life-coronatestevenement van Fieldlab Evenementen, hebben geen coronabesmettingen plaatsgevonden.

Van één medewerker is bekend dat een besmetting heeft plaatsgevonden, na het afnemen van de verplichte PCR-test van zaterdag en voor het event van maandag 15 februari,

Mensen die in aanraking zijn geweest met de desbetreffende persoon en waarvan bekend is dat zij op de hoogte zijn gesteld door Coronamelder App, hebben allemaal een negatief testresultaat gekregen.

Zes mensen werden in de aanloop naar het Back to Life-evenement positief getest. Zij hebben daarom niet kunnen deelnemen aan het congres.

"We hebben de bezoekers en medewerkers gevraagd maximaal 48 uur voor het evenement een PCR-test te ondergaan. Ruim zeshonderd mensen, zowel bezoekers als medewerkers, hebben daaraan hun medewerking verleend en we hebben zes mogelijke besmettingsbronnen eruit weten te halen. Mensen die geen klachten hadden, maar wel positief testten", zegt Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen.

De volgende vier evenementen vinden in de eerste twee weekenden van maart plaats.