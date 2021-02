Een Noors museum zegt te hebben achterhaald wie een boodschap heeft achtergelaten op het beroemde schilderij De Schreeuw van schilder Edvard Munch (1863-1944) uit 1893. Daarop staat in het Noors "Kan alleen zijn geschilderd door een gek" geschreven. Experts zeggen nu dat de schilder zelf achter die inscriptie zit.

De boodschap is al meer dan een eeuw oud. De eerste bekende verwijzing naar de tekst stamt uit 1904, meldt het Nationaal Museum in Oslo. Een Deense kunstcriticus meende destijds dat een bezoeker het bericht had achtergelaten op het werk van Munch.

"Het is makkelijk om je voor te stellen dat een verontwaardigde toeschouwer die De Schreeuw bekeek een potlood pakt om zijn mening duidelijk te maken over zowel het kunstwerk als de maker", schrijft het museum in een verklaring. "Maar dat was niet het geval."

De tekst staat in de linkerbovenhoek van het doek. Het is nog net met het blote oog te zien. Experts ontdekten de identiteit van de schrijver van die boodschap na onderzoek met een infraroodcamera. Ze stelden vervolgens zonder twijfel vast dat het gaat om het handschrift van de kunstschilder.

Munch maakte uiteindelijk meerdere versies van De Schreeuw. De inscriptie staat op het origineel.