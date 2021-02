De gekapte eiken die langs de Koningslaan bij Paleis Het Loo stonden, krijgen een tweede leven in het paleis. De bomen zijn verzaagd en worden neergelegd als parketvloer in de balzaal van het paleis in Apeldoorn.

Vorige winter viel er plotseling een eik om, die op het voormalige paleis belandde en het gebouw van het huidige nationale museum doorboorde. Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, werd opdracht gegeven de bomen te kappen.

Maarten Kien, die opdracht kreeg de bomen te verzagen tot parketvloer, ontdekte dat in de kern van de omgevallen boom een nagel zat. "Die zat daar misschien al 250 jaar in", zegt Kien, "en die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat die stam het na 335 jaar knokken opgeeft. Dus de impact van de mensen is zo gigantisch, zonder dat ze zich daar bewust van zijn."

Niet alleen de gevallen boom, maar ook een in totaal twintigtal eiken aan de laan bleken niet gezond en moesten worden gekapt. Omdat de eiken er al sinds de bouw van het paleis stonden, was het voor Kien duidelijk dat het hout opnieuw gebruikt moest worden in de eigen omgeving. "Dus de vloer was een logische keuze", zegt de houtbewerker.

Kien heeft zorgvuldig elk stukje bruikbaar hout uit de bomen gehaald en bewaard. Lang niet alle gekapte bomen liggen dan ook op de vloer van de balzaal. De houtbewerker denkt nu na over andere opties om de rest van het hout in te verwerken rondom het paleis, dat op dit moment gerenoveerd wordt.

Er was veel te doen om de bomenkap. Omwonenden wilden het kappen van de monumentale bomenlanen tegenhouden. Zij stapten naar de rechter, maar die besloot dat de bomen toch niet mochten blijven staan.