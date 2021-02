André van Duin zal een toespraak houden tijdens de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei. De 73-jarige komiek groeide op in het destijds gebombardeerde Rotterdam en zijn vader werd gedurende de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland.

Van Duin zal in zijn toespraak vertellen over wat de oorlog tot op de dag van vandaag voor hem heeft betekend. Voorafgaand aan zijn toespraak zal schrijfster Roxane van Iperen in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht houden.

Op 4 mei herdenkt Nederland slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en degenen die daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties of vredesoperaties.

Sinds 1992 houden bekende schrijvers de 4 mei-lezing. Eerdere sprekers waren onder anderen Marga Minco, Harry Mulisch, Remco Campert en Geert Mak. Vorig jaar hield schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-lezing.

Hoe de bijeenkomsten op 4 en 5 mei er precies uit zullen zien, is nog niet bekend. Het Nationaal Comité houdt momenteel nog rekening met meerdere scenario's. De hoop is dat de oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden dit jaar weer aanwezig kunnen zijn bij de herdenking op de Dam in Amsterdam. Het uitgangspunt in alle scenario's is dat de aanwezigen 1,5 meter afstand moeten houden.

Vorig jaar, bij de 75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, sprak koning Willem-Alexander op de vanwege de coronacrisis vrijwel lege Dam. Het was toen voor het eerst dat het staatshoofd tijdens de Nationale Herdenking sprak.