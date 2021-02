Pia Douwes ziet dat de theaterwereld lijdt sinds de opkomst van het coronavirus. De musicalster heeft echter geen zelfmedelijden: ze heeft vooral te doen met jonge collega's, vertelt ze in De Telegraaf.

"Die staan te trappelen om aan de slag te gaan. Zelf heb ik al 35 jaar een fantastische carrière in binnen- en buitenland. Ik heb de hoogtijdagen van de musical meegemaakt", aldus Douwes. "Mijn hart gaat uit naar iedereen, ook oudere collega's, die staat te popelen om weer het toneel op te kunnen."

De 56-jarige actrice en zangeres denkt dat het publiek andersom theater net zo goed nodig heeft. "Emoties vloeien van het toneel naar de zaal en omgekeerd. Dat is echt een andere beleving dan op de bank Netflixen, hoe leuk dat ook kan zijn."

Douwes is daarom blij dat Op zoek naar.. terugkeert op televisie, dit keer met een zoektocht naar Maria voor The Sound of Music. "We vonden Evita al geweldig, toen was Joseph helemaal top en dat ging zo maar door. Wel brengen we nu in deze rare tijden theater in de huiskamer, en daarmee ook een stukje hoop. We laten zien: dit vak is niet op non-actief gesteld."