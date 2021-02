Sulwe, het kinderboek dat in 2019 is uitgebracht door actrice Lupita Nyong'o, wordt verfilmd door Netflix. De streamingdienst maakt van de bestseller een geanimeerde musical, meldt Deadline donderdag.

Het boek gaat over het meisje Sulwe, dat een huidskleur heeft die donkerder is dan van de mensen om haar heen en het meisje is daar niet blij mee. Tijdens een nacht wordt ze bezocht door een vallende ster, die haar meeneemt op een magische reis. Sulwe leert de zusjes Night en Day kennen en leert wijze lessen over zelfliefde en dat echte schoonheid van binnenuit komt.

Het prentenboek, dat nog niet in het Nederlands is verschenen, kwam op de bestsellerlijst van The New York Times. Nyong'o is blij dat haar boek wordt verfilmd.

"ik draag dit verhaal een warm hart toe", aldus de 12 Years a Slave-actrice. "Als meisje was ik nooit blij met mijn donkere huid. In boeken, tijdschriften en op televisie zag ik zelden mensen die op mij leken en het duurde een tijd voordat ik mezelf accepteerde."

De actrice is daarom blij dat haar verhaal nu een groter publiek gaat bereiken. "Ik hoop dat het kinderen over de hele wereld helpt te realiseren dat ze uniek zijn."

Nyong'o won in 2014 een Oscar voor haar rol in 12 Years a Slave. Ze was ook te zien in de Netflix-show Bookmarks, waarin zwarte beroemdheden voorlezen uit kinderboeken die geschreven zijn door zwarte auteurs.

Wanneer Sulwe te zien is op de streamingdienst, is nog niet bekend.