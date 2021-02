Whoopi Goldberg ziet zich genoodzaakt haar rol in Sister Act The Musical op te geven. De actrice zou in de show die in Londen wordt opgevoerd opnieuw de rol van non Deloris op zich nemen. Nu de première vanwege de coronamaatregelen meerdere keren is uitgesteld, moet ze echter afzeggen.

De musicalversie van de film uit 1992 zou in de zomer van 2020 in Londen en andere delen van het Verenigd Koninkrijk worden opgevoerd. Goldberg zou alleen in de hoofdstad te zien zijn.

Vanwege de uitbraak van COVID-19 werden de voorstellingen met een jaar uitgesteld, maar ook die data worden niet gehaald. Goldberg, die de show ook produceert, zal op de nieuwe data in de zomer van 2022 de hoofdrol niet meer op zich nemen.

De namen van de nieuwe acteurs zullen binnenkort worden bekendgemaakt. Kaarthouders kunnen hun tickets ook in 2022 gebruiken, maar krijgen kunnen ook hun geld terugkrijgen.

Goldberg is naar alle waarschijnlijkheid binnenkort nog wel een keer als Deloris te zien. De actrice maakte eind vorig jaar bekend dat er aan een derde Sister Act-film wordt gewerkt. Vervolgens werd bekendgemaakt dat de film bij Streamingdienst Disney+ zal verschijnen. Een releasedatum is nog niet aangekondigd.