De politie heeft tevergeefs onderhandeld met de eigenaar van een groot transportbedrijf in Amersfoort over de teruggave van een schilderij van Vincent van Gogh. De man is verdachte in een grote drugszaak. Dat blijkt maandag uit onderzoek van De Telegraaf en de redactie van het RTL-misdaadprogramma Crime Desk.

Het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar uit 1884 werd vorig jaar in de nacht van 29 op 30 maart gestolen uit het Singer Museum in Laren. De inbreker arriveerde op een motor bij het museum en sloeg met een moker twee glazen deuren kapot om toegang te krijgen tot de zaal waar het schilderij zich bevond. Hij vertrok vervolgens met het werk onder zijn arm.

Kunstdetective Arthur Brand onderhandelde maandenlang met iemand uit de omgeving van de verdachte. Brand bevestigt dat de transportbaas het werk in zijn bezit zou hebben en dat de gesprekken over het schilderij tot nu toe niets hebben opgeleverd.

'Inzet in onderhandelingen'

"Het klopt dat dit de man is met wie ik indirect onderhandeld heb. Ik denk niet dat het spaak lopen van de onderhandelingen hem te verwijten valt. Het zijn mensen in zijn omgeving die de teruggave hebben getraineerd, denk ik", zegt Brand. Volgens hem worden dit soort kostbare schilderijen meestal gestolen om te gebruiken als onderpand in onderhandelingen voor strafvermindering.

De verdachte in de drugszaak is de 38-jarige Peter Roy K. Hij staat dinsdag samen met zeven andere verdachten van grootschalige cocaïnehandel voor de rechter in Den Bosch. Hij is niet de man die achter de roof zit. Iemand anders stal het werk en zou het aan K. hebben aangeboden.

Woordvoerder Mary Hallebeek van het Openbaar Ministerie laat weten geen commentaar te willen geven.

Museum Singer Laren had Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar tijdelijk in bruikleen van het Groninger Museum. Van Gogh maakte het schilderij in de pastorietuin van zijn ouders.