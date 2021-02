Richard Groenendijk ziet zich genoodzaakt tot het annuleren van zijn Tebbie nou op je muil?! One man show. De cabaretier zou de show in april en mei opvoeren, maar die kan door de aanhoudende coronamaatregelen niet doorgaan, vertelt hij maandag op Instagram.

"Er zijn natuurlijk ergere dingen, maar na alle tijd en investeringen die erin zijn gestopt, lijkt het me het verstandigst om even helemaal niks meer te doen en heel rustig af te wachten", schrijft Groenendijk over het annuleren van de show.

Groenendijk zou afgelopen jaar eigenlijk 130 voorstellingen van zijn theatershow Voor iedereen beter afwerken, maar dat kwam er niet van door de uitbraak van COVID-19.

De komiek werkte vervolgens aan de Tebbie nou op je muil?! One man show, die hij in december in het Luxor Theater in Rotterdam zou opvoeren. De shows werden door de coronamaatregelen uitgesteld tot april en mei, maar ook die data zijn nu niet haalbaar.

"We waren zo ongeveer de eerste branche die sloot en zijn waarschijnlijk de laatste branche die weer opengaat", schrijft Groenendijk over de theatersector.

Degenen die een ticket voor de voorstelling hadden, krijgen hun geld terug. Ze krijgen ook voorrang bij het kopen van tickets mocht Groenendijk in de toekomst weer in het Luxor Theater optreden.