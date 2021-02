De zesde J.M.A. Biesheuvelprijs voor de beste Nederlandstalige korteverhalenbundel van 2020 is in de wacht gesleept door Mensje van Keulen met haar bundel Ik moet u echt iets zeggen. De schrijfster kreeg zondagmiddag 8.774 euro, een bedrag dat geheel via crowdfunding bijeen werd gebracht.

"Ik moet u echt iets zeggen is een bundel die imponeerde met haar ongekend natuurlijk klinkende dialogen, geraffineerde plots die telkens naar een even verrassende als bevredigende ontknoping toewerken en psychologische schetsen die in een paar nonchalante zinnen een compleet universum suggereren", oordeelde de jury over de bundel van de 74-jarige Van Keulen. "Een nieuw kroonjuweel in het oeuvre van de koningin van de vorm."

Het was de eerste keer dat de J.M.A. Biesheuvelprijs werd uitgereikt sinds het overlijden van de naamgever. Maarten Biesheuvel overleed op 30 juli 2020 op 81-jarige leeftijd.

Ook Rob van Essen, winnaar in 2015, stond met Een man met goede schoenen op de shortlist voor de prijs, evenals Joost de Vries met Rustig aan, tijger. In 2016 won Marente de Moor de prijs, gevolgd door Maarten 't Hart (2017), Annelies Verbeke (2018) en Maria Vlaar (2019). Afgelopen jaar werd de prijs niet uitgereikt wegens een gebrek aan geschikte kandidaten.