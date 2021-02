Ramsey Nasr zal in 2022 het Poëziegeschenk schrijven, maakt zijn uitgever De Bezige Bij vrijdag bekend. Het thema van de tiende Poëzieweek is Natuur en vindt plaats van 27 januari tot en met 2 februari 2022.

De jaarlijkse week heeft in 2022 het motto 'bloesemingen en overvloed', bedacht door Nasr.

De 47-jarige dichter debuteerde in 2000 met de bundel 27 Gedichten & Geen lied. Hierna volgden meer bundels. In 2005 werd hij benoemd tot stadsdichter van Antwerpen. In 2009 werd Nasr voor een periode van vier jaar uitgeroepen tot Dichter des Vaderlands.

Daarnaast is Nasr ook zeer actief als acteur. Hij maakt deel uit van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en speelt rollen in televisieproducties als Oogappels en I.M. Voor zijn rol als Ischa Meijer in laatstgenoemde serie ontving hij in 2020 een Gouden Kalf.

In april verschijnt Nasrs nieuwe boek, getiteld De Fundamenten, waarin hij een weerslag vormt van het afgelopen coronajaar.

Nasr werd als schrijver van het Poëziegeschenk voorafgegaan door onder anderen Jules Deelder (2017), Ilja Leonard Pfeijffer (2015) en Anna Enquist (2013).