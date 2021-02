De kunst die Kanye West in zijn jeugd maakte is door ondernemer en verzamelaar Vinoda Basnayake opgekocht. Page Six meldt dat Basnayakes interesse voor het werk van West werd gewekt in het tv-programma Antiques Roadshow.

Het gaat om werken, waaronder schilderijen, die West maakte in zijn tienerjaren toen hij op de Polaris School in Chicago zat. Een bron meldt dat de kunst tot voor kort in het bezit was van de neef van de artiest.

Basnayake zou de werken van West twee weken geleden hebben overgenomen. Hoeveel geld hij daarvoor heeft neergeteld is niet bekendgemaakt. De waarde van de kunst werd door Antiques Roadshow geschat op 16.000 tot 23.000 dollar (zo'n 13.000 tot 19.000 euro).

Wests echtgenoot Kim Kardashian maakte zich eerder deze week boos over mensen die niet geloofden dat het schilderij dat ze op haar sociale media liet zien, gemaakt is door haar dochter North. Volgens Kardashian deed North enkele weken over het schilderen van het landschap. De realityster liet later foto's van het werk uit Wests jeugd zien, om te bewijzen dat het talent in de familie zit.