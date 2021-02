Uitgeverij Podium heeft na een veiling de vertaalrechten verworven van The Fran Lebowitz Reader, een columnbundel van de zeventigjarige Fran Lebowitz die oorspronkelijk uitkwam in 1994. De schrijfster verwierf onlangs nieuwe bekendheid dankzij haar documentaireserie op Netflix.

Lebowitz brak in de jaren tachtig door als schrijver en kreeg een vaste column in Interview, het tijdschrift dat is opgezet door kunstenaar Andy Warhol.

Kort daarop bracht ze de essaybundels en bestsellers Metropolitan Life en Social Studies uit, die zijn samengevoegd in de verzamelbundel The Fran Lebowitz Reader. Hierna kreeg Lebowitz een writer's block en heeft ze, op een kinderboek na, geen boeken meer geschreven.

In haar columns schrijft Lebowitz voornamelijk over haar opvattingen over het stadsleven in New York. De in New Jersey geboren New Yorkse staat bekend om haar ironische, sarcastische en droge vertelstijl. Regisseur Martin Scorsese maakte over Lebowitz de documentaireserie Pretend It's a City, die sinds begin 2021 op Netflix te zien is.

De Nederlandse vertaling van The Fran Lebowitz Reader zal in het najaar verschijnen. Wie de Nederlandse bewerking maakt, is nog niet bekend.