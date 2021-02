Once Upon a Time in Hollywood, de debuutroman van Quentin Tarantino, wordt in het Nederlands vertaald. Het boek verschijnt in juni bij Luitingh-Sijthoff, maakt de uitgever donderdag bekend.

Het boek, dat werd aangekondigd in november 2020, wordt geen exacte kopie van de gebeurtenissen uit de gelijknamige Tarantino-film. Het gaat om een "originele, speelse en ook choquerende variant" op het verhaal, zo laat de uitgeverij weten.

Ook in de roman staan de personages Rick Dalton (in de film gespeeld door Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman Cliff Booth (rol van Brad Pitt) centraal. Zowel hun belevenissen voorafgaand aan het verhaal in de film als die erna komen in het boek aan bod.

Tarantino's nieuwe project is geïnspireerd op boekversies van films die in de jaren zeventig zijn verschenen. "Dat zijn de eerste boeken voor volwassenen die ik las", vertelt de Pulp Fiction-regisseur. "En nog steeds hou ik ontzettend van dit genre. Ik heb veel zin om dieper in deze personages te duiken en hoop dat deze romanversie zich kan meten met zijn filmische tegenhanger."

De regisseur ontving tien Oscar-nominaties voor Once Upon a Time In... Hollywood, waaronder die voor beste film. Pitt won zijn eerste Oscar voor zijn bijrol in de film.