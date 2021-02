Bol.com heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) gesteund met een "substantieel bedrag". De webwinkel steunt hiermee de actie van CPNB om mensen op te roepen boeken te kopen bij hun favoriete boekhandel. De hoogte van het bedrag is niet bekendgemaakt.

"Deze bijdrage kan door CPNB bijvoorbeeld worden besteed aan het voortzetten van de campagne #steunjeboekhandel of aan een initiatief om lezen te stimuleren zoals de #ikleesthuis-campagne", zegt directeur boeken bij bol.com Annet Scheermeijer.

"Nu de boekwinkels in de steden en dorpen door de coronamaatregelen tijdelijk dicht zijn, worden er veel minder boeken verkocht en dat vinden we een zorgelijke ontwikkeling voor het leesklimaat in Nederland. Met onze extra financiële bijdrage aan CPNB hopen wij te kunnen helpen bij de ondersteuning van het gehele boekenvak."

Een woordvoerder van CPNB zegt blij te zijn met de steun van de onlinewinkel. "Bol.com begrijpt hoe belangrijk fysieke boekhandels zijn en wil dat die behouden blijven."

'Actie niet anti-bol.com'

De woordvoerder zegt dat de actie gericht was op het steunen van de favoriete fysieke boekhandel, maar onderkent het belang van de webwinkel.

"Bol.com is ook een boekhandel, de grootste van Nederland zelfs. Onze campagne was vooral gericht op fysieke winkels, maar niet anti-Bol.com."

De actie van CPNB gaat nog steeds door, maar is eenmalig. "Wij voeren nooit acties om winkels te steunen, daar zijn wij niet voor. Maar vanwege de grote problemen die boekwinkels hebben, zagen we de noodzaak. Als een kledingwinkel of koffietentje verdwijnt, komt er wel weer een nieuwe voor in de plaats. Bij boekhandels gaat dat moeilijker. Zeker in kleinere plaatsen."

Dinsdag maakte het CPNB bekend dat de jaarlijkse Boekenweek wordt uitgesteld tot de zomer. Ook het Boekenbal gaat niet door. Op advies van de boekenbranche, die een feestelijke week niet gepast vindt in tijden van gesloten boekwinkels, is dit besluit gemaakt.