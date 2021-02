Acteur Danny Trejo (76) brengt later dit jaar een autobiografie uit, melden meerdere Amerikaanse media. Hij schreef het boek, getiteld Trejo: My Life of Crime, Redemption and Hollywood, samen met zijn beste vriend, acteur Donal Logue.

De acteur kwam in zijn jonge jaren op het criminele pad terecht en raakte verslaafd aan drugs. Dat leidde tot meerdere lange gevangenisstraffen. Tijdens zijn laatste jaren in de cel richtte Trejo zich op boksen en kickte hij af.

Na zijn vrijlating ging hij aan de slag als jeugdwerker. Een van de jongeren over wie hij zich ontfermde werkte als crewlid aan een film, waardoor Trejo voor het eerst op een set belandde en een baantje als figurant kreeg. Dat leidde tot grotere klussen, waaronder de titelrol in de Machete-films. Hij speelt ook in veel andere films van regisseur Robert Rodriguez.

In een persverklaring laat de acteur weten dat hij met het boek wil laten zien hoe een slechte start toch tot een goed einde kan leiden. "Deze memoires zijn voor mij een kans om eerlijk te zijn over mijn verschrikkelijk wrede ervaringen in de zwaarste gevangenissen ter wereld, de familiegeheimen die onze levens verwoesten, mijn persoonlijke dieptepunt toen de doodstraf voor mij dreigde, de rol die God had in mijn ommekeer, de acteercarrière die op mijn veertigste begon toen ik een set opliep om een andere verslaafde te helpen, en hoe dat alles mij heeft gevormd tot wie ik ben."