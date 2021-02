Gershwin Bonevacia zal vanaf dinsdag poëzie schrijven in het Tropenmuseum. Het museum reageerde eerder op een oproep van de Amsterdamse stadsdichter, die op LinkedIn tips vroeg voor inspirerende werkplekken.

De dichter werkt sinds de lockdown thuis, wilde graag afwisseling in zijn werkplek en zocht op het sociale medium advies.

Hierop reageerde het museum in Amsterdam dat Bonevacia van harte welkom was. De dichter zal van dinsdag 9 februari tot begin maart werken in het Tropenmuseum.

Bonevacia zegt dat het museum "educatie en bewustwording belichaamt". "Als biculturele jonge Amsterdammer heb ik hier het gevoel dat het museum er ook voor mij is. Het Tropenmuseum is een van de weinige plekken waar ik mijn persoonlijke verhaal in terugzie."

Het museum, dat momenteel gesloten is wegens de coronamaatregelen, hoopt in de toekomst vaker te kunnen samenwerken met dichters en andere creatievelingen. "Ik geloof er namelijk in dat kunstenaars met hun werk de collectie van het museum en onze geschiedenis in een ander perspectief kunnen plaatsen", zegt directeur Wayne Modest. "Daarom hoop ik dat er nog veel andere makers zullen volgen."

De 28-jarige Bonevacia is sinds maart 2019 stadsdichter van Amsterdam. Hij schrijft maandelijks een gedicht voor Het Parool.