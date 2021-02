De jaarlijkse Boekenweek, die normaliter in maart wordt georganiseerd, zal voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet aan het einde van de winter worden georganiseerd. Wegens de coronacrisis en de sluiting van de boekhandels en bibliotheken is besloten om de Boekenweek te verschuiven naar de zomer, meldt organisator Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) dinsdag.

"Het voelt niet goed een groot feest te vieren als de winkels nog dicht zijn of met enkel een afhaalloket open", laat het CPNB weten.

Het besluit is in de afgelopen week op verzoek van de boekhandels en in samenspraak met de rest van het collectief van bibliotheken en uitgevers genomen. De Boekenweek ging eerder alleen van 1942 tot en met 1945 niet door.

Ook het Boekenbal en de dag waarop Nederlanders op vertoon van het Boekenweekgeschenk gratis met de trein kunnen reizen, gaan niet door.

De precieze datum van de nieuwe Boekenweek is nog niet bekend. Tijdens de eigenlijke Boekenweek, 6 tot 14 maart, vinden onder de noemer Het voorwoord van de Boekenweek wel diverse online en offline activiteiten plaats.

Zo worden in De Kleine Komedie auteursoptredens georganiseerd en wordt op 5 maart, de dag waarop het Boekenbal zou plaatsvinden, een speciale televisie-uitzending gemaakt vanuit de lege schouwburg in Amsterdam. Diverse schrijvers zullen hierin hun opwachting maken.

Sector verkeert in zwaar weer

De deuren van de boekhandels zijn sinds ongeveer twee maanden geleden gesloten. Het CPNB en een groep auteurs startten daarop de actie #steunjeboekhandel, die Nederlanders aanmoedigt om boeken te bestellen bij hun lokale boekhandel.

Hoewel de actie positieve gevolgen heeft voor de verkoop en er inmiddels afhaalloketten geopend zijn, lijden de winkels veel verlies. Overheidssteun voor de sector blijft vooralsnog uit en ook moeten veel boekhandels alsnog hun huur doorbetalen.