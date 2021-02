Toen bekend werd dat Amanda Gorman een prentenboek zou uitbrengen, stonden uitgeverijen in Nederland te trappelen om de vertaalrechten in handen te krijgen. Senior uitgever Susanne Diependaal vertelt aan NU.nl hoe uitgeverij Van Goor de buit binnen wist te slepen.

Diependaal was diep onder de indruk van Gormans voordracht bij de inauguratie van Joe Biden, waar ze sprak over verbinding in een verdeeld land. "Ik draai al heel wat jaren mee en heb al best wat levenswijsheid opgedaan, maar van haar kan ik nog leren, van haar kan iedereen leren. Ze heeft echt een boodschap."

Diependaal wist toevallig dat literair agentschap Schönbach de rechten vertegenwoordigt van uitgeverij Penguin in de Verenigde Staten, waar Gormans prentenboek verschijnt. De eerste stap was dus om daar haar interesse te laten blijken. "Als meerdere partijen geïnteresseerd zijn - en dat was in dit geval natuurlijk zo - komt er een veiling en bied je mee. Al snel kreeg ik te horen dat ik bij de hoogste acht zat en of ik mijn bod wilde verhogen. In de hoop veel rondes te voorkomen, heb ik meteen leuk verhoogd."

Daarna waren er nog drie partijen over en volgde een best offer-ronde. "Dan willen ze niet alleen je hoogste bod, maar ook een 'liefdesbrief', waarin je schrijft waarom jij de beste kandidaat bent om het boek uit te brengen. Bovendien moet er een heel marketingplan bij. In dit geval hoorden we op dinsdag dat we bij de laatste drie zaten en moesten we uiterlijk woensdagmiddag ons plan inleveren. Dan loop je wel even de benen uit je lijf."

Uiteindelijk duurde het tot zaterdag voor Diependaal hoorde dat Van Goor de rechten zou krijgen. "In de ochtend had ik nog steeds niks gehoord en had ik de hoop al opgegeven dat we in het weekend iets zouden horen. Maar toen ik na een lange wandeling thuiskwam, had ik bericht. Dan wil je het van de daken schreeuwen, maar daarmee moet je wachten tot je toestemming hebt van de literair agent. Maar de adrenaline die vrijkomt... da's onbeschrijflijk."

1 Amanda Gorman (22) draagt gedicht voor tijdens inauguratie Biden

'Iedereen moet haar boodschap kunnen lezen'

En hoe zit het met het kostenplaatje? "Voor prentenboeken is in Nederland niet een heel grote markt", aldus Diependaal. "Je kan daar niet zomaar 20 euro voor vragen. Ik wil dit boek voor maximaal 12,99 in de winkel kunnen leggen."

Voor het bedrag wat bij een veiling kan worden neergeteld, is een simpele rekenmodule. "Je bedenkt hoe duur je je boek wil maken, aan welke oplage je denkt en hoe hoog de royalty's worden (het percentage dat de schrijver ontvangt van elk verkocht boek). Het bedrag dat je verwacht terug te verdienen is in de ideale wereld je bod."

In het geval van Amanda Gorman reken je echter nog een andere factor mee, aldus Diependaal. "Hierbij neem je ook mee dat je de naam van de uitgeverij aan haar boek mag verbinden en deze boodschap kunt uitstralen naar de wereld. In dit geval is het niet een bedrag dat je direct bij de eerste oplage denkt terug te verdienen. Wel op de langere termijn; dit is een boek waarvan we hopen dat het jarenlang vele lezers weet te vinden."

"Zo'n boodschap als die van Amanda Gorman moet iedereen kunnen lezen en daarom geven wij het uit. Ik wil dat dit boek in bibliotheken en op scholen ligt en voor elk kind in het Nederlandse taalgebied beschikbaar is."

Change Sings: A Children's Anthem verschijnt in zowel de originele als de Nederlandse versie op 21 september.