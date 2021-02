Pierre Bokma en Monic Hendrickx vertolken hoofdrollen in een nieuwe editie van Schuld of Onschuld. Bij dit online evenement wordt een rechtszaak gespeeld waarbij het publiek als jury fungeert en moet bepalen of de verdachte schuldig is.

Er zijn ook rollen weggelegd voor Victor Reinier en Raymond Thiry. Jan Kooijman en Louise Korthals nemen net als in de eerste editie de rol van advocaat en officier van justitie op zich.

Schuld of Onschuld is een initiatief van theaterbureau Hummelinck Stuurman. In december vond de eerste editie, De Kerstmoord, plaats. Op 8 maart gaat het proces van De Droommoord van start. Het verhaal gaat over een man die dood wordt aangetroffen in zijn badkuip, waarna zijn vrouw wordt verdacht.

Met een ticket krijg je toegang tot videogetuigenissen, verklaringen en pleidooien. Op basis hiervan moeten deelnemers beslissen of de verdachte moet worden vervolgd. Op 15 maart volgt een video waarin te zien is wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld.