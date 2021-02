De Franse schrijver en acteur Jean-Claude Carrière is maandag op 89-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door zijn familie, melden Franse media.

De Fransman schreef de scenario's voor tal van beroemde films, zoals De Blikken Trommel (1979) en De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (1988). Naast scenarioschrijver en acteur werkte hij ook als regisseur. Ook schreef hij scenario's voor het theater.

In 1957 bracht hij zijn eerste roman Lézard uit, ook schreef hij horrorboeken onder zijn pseudoniem Benoît Becker.

Tijdens zijn loopbaan werkte hij vaak samen met beroemde filmmakers als Luis Buñuel, Jacques Tati en Pierre Étaix. Met laatstgenoemde won hij in 1963 een Oscar voor de film Heureux Anniversaire.

In 2012 bracht Carrière voor het laatst een roman uit: Désordre. Film by the Sea reikte in 2010 een Lifetime Achievement Award uit aan de Fransman voor zijn bijdrage aan de cinema.

Carrière was niet ziek, maar overleed volgens zijn familie in zijn slaap.