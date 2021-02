Een schilderij van prins Bernhard wordt later deze maand via de website Kunstveiling.nl geveild, maakte het online veilingplatform maandag bekend.

Het gaat om het schilderij Afrikaans landschap bij nacht, dat Bernhard in 1977 heeft geschilderd. Het doek toont een donkere rij bomen tegen een heldere oranje-blauwe hemel.

De prins bracht het schilderij in 2001 in op een benefietveiling voor de bestrijding van lymfeklierkanker bij kinderen. Destijds werd 100.000 gulden (ruim 45.000 euro) neergeteld.

Prins Bernhard begon in de jaren veertig met schilderen en deed dat graag tot aan zijn dood in 2004. Hij legde voornamelijk landschappen vast en gaf zijn werk vaak weg of schonk doeken aan een goed doel.

Afrikaans landschap bij nacht wordt op 22 februari geveild tijdens de 'Exclusive Special' op Kunstveiling.nl. Het openingsbod is 4.000 euro.