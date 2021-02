Roxane van Iperen zal in plaats van Abdelkader Benali de voordracht houden bij de Nationale Herdenking op 4 mei. Laatstgenoemde trok zich enkele weken geleden terug na de discussie die was ontstaan over eerdere controversiële uitspraken.

Van Iperen won in 2016 de Hebban Debuutprijs voor haar roman Schuim der aarde. 't Hooge Nest uit 2018, een waargebeurd verhaal over de Joodse zussen Brilleslijpers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten, werd genomineerd voor de NS Publieksprijs en verschijnt in dertien vertalingen.

"Als we een gesprek willen voeren over onze gedeelde waarden, over collectieve identiteit, moeten we weten wat onze achtergrond is, wat er hier allemaal gebeurd is", vertelde Van Iperen in 2019 in een interview met NRC. "Onze collectieve identiteit kunnen we niet blijven baseren op een incompleet verhaal."

De 4 mei-voordracht van Van Iperen wordt in samenwerking met de CPNB uitgegeven en is vanaf 4 mei verkrijgbaar in de boekhandel.

Het was de bedoeling dat Benali een voordracht zou houden. De schrijver besloot zich echter terug te trekken, nadat er een discussie was ontstaan over zijn eerdere uitspraken over de Joodse gemeenschap. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei begrijpt en respecteert deze keuze en betreurt de ontstane onrust.

Eerder voordrachten door Mulisch en Grunberg

Op 4 mei herdenkt Nederland slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en degenen die daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties of vredesoperaties.

Sinds 1992 houden bekende schrijvers de 4 mei-lezing. Eerdere sprekers waren onder anderen Marga Minco, Harry Mulisch, Remco Campert en Geert Mak. Vorig jaar hield schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-lezing.