De paarden van Hitler, geschreven door kunstdetective Arthur Brand, wordt verfilmd in Hollywood. Filmproductiebedrijf Metro-Goldwyn-Mayer heeft de filmrechten gekocht, meldt Brand op Twitter.

Het boek verscheen maart 2019 in Nederland en onlangs kwam de Engelstalige versie uit onder de naam Hitler's Horses. Er zijn inmiddels tien vertalingen.

Het boek is een waargebeurd verhaal, waarin Brand ontdekt dat twee bronzen paarden, ooit in het bezit van Adolf Hitler, te koop staan. De nazileider had de paarden voor de Rijkskanselarij laten plaatsen en men was in de veronderstelling dat deze waren vernietigd tijdens de Slag om Berlijn.

Brand ontdekt dat de te koop aangeboden paarden authentiek zijn, gaat op zoek naar wat er met de beelden is gebeurd en onderzoekt waar ze momenteel zijn. Hierbij ontmoet hij onder meer oud-nazi's en kopstukken van criminele organisaties.

Het boek kreeg veel positieve recensies, onder meer van The New York Times. Verdere details over de verfilming zijn nog niet bekend.