Het is de bedoeling dat er dit jaar een boek verschijnt over de clips van Golden Earring. Het werk gaat in op de geschiedenis en de betekenis van de bekendste filmpjes die vooral in de jaren tachtig werden gemaakt bij de hits van de Haagse groep. Dat heeft de manager van de band vrijdag gemeld.

Het boek is samengesteld door journalist Aart van Grootheest en werd geïnitieerd omdat de formatie een halve eeuw bestaat. Het boek verschijnt bij Red Bullet, het label van Willem van Kooten.

Regisseur Dick Maas, die vijf clips voor de groep maakte, heeft zijn medewerking aan het boek verleend. De man achter Flodder en De Lift was verantwoordelijk voor de regie van clips als When the lady smiles, Twilight Zone en Burning stuntman.

Golden Earring was de oudste nog bestaande rockband van Nederland. De groep besloot vrijdag te stoppen omdat oprichter George Kooymans vanwege ALS niet meer kan optreden.