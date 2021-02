Fotograaf Kees van de Veen is de winnaar van de Canon Zilveren Camera. Volgens de jury maakte de fotograaf het afgelopen jaar de beste journalistieke fotoserie.

Van de Veen krijgt het beeldje voor de reportage die hij in maart en april maakte op de intensive care in Assen tijdens de eerste golf van het coronavirus. Hij volgde de 73-jarige Piet Franssen, die daar werd opgenomen met een besmetting. Hij overleed op 16 april.

Volgens juryvoorzitter Natalia Toret ging het afgelopen jaar om te vroeg afscheid nemen van geliefden. "Fotograaf Kees van de Veen heeft dit integer en intiem gefotografeerd. Het is een mooie, veel omvattende serie waarvan de beelden over jaren nog op ons netvlies staan. Vooral het beeld waarbij de dochter vlak voor het sterven van haar vader een telefoon bij haar vaders oor houdt met aan de andere kant van de lijn zijn kleinzoon (zie foto, red.), maakte diepe indruk op de jury. Het verdriet dat we kennen uit de wekelijkse cijfers is hier persoonlijk gemaakt."

De Zilveren Camera wordt sinds 1949 uitgereikt. De winnaar krijgt de Canon Zilveren Camera wisseltrofee en een geldbedrag van 10.000 euro.

Vorig jaar ging de Zilveren Camera naar fotograaf Eddy van Wessel voor zijn serie uit het oorlogsgebied in Syrië. Hij fotografeerde hier de val van de laatste nederzetting van Islamitische Staat, Baghuz.