Michelle Obama is bezig met het herschrijven van haar succesvolle biografie. De voormalig first lady laat op Instagram weten dat er in maart een nieuwe versie van Becoming in de winkels ligt, die geschikt is voor kinderen vanaf tien jaar.

In het boek beschrijft Obama haar leven, waarin onder andere racisme en haar rol als first lady een grote rol spelen.

"Eerlijk zijn over wie ik ben en het delen van mijn verhaal was een van de meest bevrijdende dingen in mijn leven", schrijft ze. "Eén van de hoogtepunten hiervan was dat velen van jullie van je lieten horen en echte, eerlijke verhalen deelden. Daardoor voelt iedereen zich verbonden en gesterkt door elkaar."

Het nieuwe boek is gericht op kinderen vanaf tien jaar. Obama heeft er een speciale boodschap voor kinderen en enkele foto's aan toegevoegd.

De nieuwe versie van Becoming is vanaf 2 maart in Amerika te koop. Of er ook een Nederlandse vertaling verschijnt, is nog niet bekend.