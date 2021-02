George R.R. Martin heeft in 2020 grote vorderingen gemaakt met zijn boek The Winds of Winter, het zesde deel uit zijn A Song of Ice and Fire-reeks. Op zijn eigen website laat hij weten dat er voorlopig nog geen releasedatum wordt aangekondigd.

"Ik heb honderden en honderden pagina's geschreven voor The Winds of Winter in 2020. Het is het beste jaar dat ik heb gehad sinds ik aan het boek begon", aldus de auteur van de boekenreeks waar de serie Game of Thrones op is gebaseerd. "Hoe dat kwam? Ik weet het niet. Misschien door het sociale isolement."

Martin, die voor het laatst in 2011 een nieuw deel van de reeks uitbracht, waarschuwt zijn fans dat The Winds of Winter nog lang niet af is. "Ik moet nog honderden pagina's schrijven om het verhaal tot een goed einde te brengen. Ik hoop dat ik daar 2021 voor heb."

Een releasedatum wil de schrijver niet meer noemen. "Ik ga geen voorspelling doen over wanneer het af is. Elke keer dat ik dit doe zijn er klootzakken op het internet die dit als een belofte zien en reikhalzend uitkijken naar het moment dat ze me kunnen confronteren met het missen van de deadline. Ik zeg nu alleen dat ik hoop heb."

Martin begon al in 1991 met het schrijven van het eerste boek uit de reeks, A Game of Thrones. Deze titel verscheen vijf jaar later. In 2011 kwam het vijfde deel A Dance with Dragons uit, zes jaar na voorganger A Feast for Crows.

De schrijver, die ook betrokken was bij het maken van de serie Game of Thrones, wil de boekenreeks afsluiten met een zevende deel, dat al de titel A Dream of Spring heeft gekregen. De televisieserie kwam in 2019 na acht seizoenen ten einde.