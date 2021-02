Ellie Goulding brengt binnenkort haar eerste boek uit. In FITTER. CALMER. STRONGER. schrijft ze over fitness en gezondheid, laat de zangeres dinsdag weten via Twitter.

"Ik kan echt niet wachten tot jullie het eindelijk kunnen lezen", schrijft Goulding bij een foto van de omslag. Op de cover is de zangeres gehuld in sportkleding. De Britse deelt op Instagram regelmatig updates over haar ontwikkelingen op sportgebied.

Over de inhoud van het boek is verder nog niets bekendgemaakt, maar fans kunnen al wel een gesigneerd exemplaar bestellen. Dat valt dan rond september bij hen op de mat.

De 34-jarige Britse is bekend van hits als Love Me Like You Do en Lights. In juli verschijnt haar nieuwe album.