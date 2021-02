De zus van Mariah Carey is niet blij met hoe ze beschreven staat in de memoires van de zangeres. De 59-jarige Alison eist nu 1,25 miljoen dollar (zo'n 1,03 miljoen euro) van haar 50-jarige zusje, schrijft Page Six.

In The Meaning of Mariah Carey beschrijft de zangeres haar jeugd, de start van haar carrière en diverse hoofdstukken uit haar liefdesleven.

In een hoofdstuk over haar jeugd beschrijft ze hoe getroebleerd haar zus was: de twintigjarige Alison zou haar twaalfjarige zusje destijds gedrogeerd hebben met valium, haar alleen hebben gelaten met haar partner en kokend hete thee naar haar hebben gegooid.

Alison heeft besloten geen advocaat in de arm te nemen en zal zichzelf vertegenwoordigen. In rechtbankpapieren schrijft ze dat ze mentale problemen heeft en dat de verhalen van haar zus haar verder de put in hebben geholpen. "Ze heeft haar status misbruikt om haar arme zus kapot te maken, alleen maar om spraakmakende koppen in de media te krijgen."

Het team van Carey heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.