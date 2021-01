Uitgeverij Penguin gaat de eerste dichtbundel van Amanda Gorman, The Hilll We Climb, uitbrengen in een eerste oplage van een miljoen exemplaren.

De bundel verschijnt in maart en bevat een voorwoord van Oprah Winfrey, meldt The Wall Street Journal donderdag. In eerste instantie was het boek gepland voor eind april in een veel kleinere oplage.

Een oplage van een miljoen is erg bijzonder voor een debutant. De 22-jarige dichteres viel vorige week woensdag op met haar toespraak tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden.

Gorman publiceert later dit jaar nog twee andere werken, waaronder het prentenboek Change Sings. Ook dit boek krijgt naar verwachting een oplage van een miljoen exemplaren. Ook veel Nederlandse uitgeverijen hebben al interesse getoond in het uitgeven van werk van de dichteres.

Eerder deze week werd bekend dat Gorman een modellencontract heeft getekend en dat ze een gedicht mag voordragen voor aanvang van de Super Bowl-finale op 7 februari.