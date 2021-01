Meer dan honderd gezaghebbende Nederlandse schrijvers hebben een open brief gestuurd aan premier Mark Rutte. Zij vragen hem de boekhandels in deze tijd van crisis en polarisatie per direct aan te merken als 'essentieel'. De winkels zouden dan open kunnen door een afhaalloket in te zetten.

Onder de ondertekenaars van de brief, die donderdag via sociale media werd gedeeld, bevinden zich prominente auteurs als Remco Campert, Anna Enquist, Arthur Japin, Herman Koch, Kees van Kooten, Saskia Noort, Connie Palmen, Ronald Giphart, Arnon Grunberg, Jan Siebelink, Tommy Wieringa en Annejet van der Zijl.

Ook veel schrijvers van jeugdboeken, zoals Joke van Leeuwen en Ted van Lieshout, hebben zich bij de oproep aangesloten.

"In een rechtsstaat die vrijheid, overleg en redelijkheid nastreeft, vervullen boekhandels niet alleen een commerciële, maar ook een democratische functie", schrijven de ondertekenaars.

"In tijden van polarisering, complotdenken en filterbubbels zijn ze noodzakelijker dan ooit. De boeken, maar ook de kranten en tijdschriften die ze verkopen, brengen vaak inzicht, nuance, wijsheid en schoonheid."

'Bezorgen geen verdienmodel'

Zij verwijzen onder meer naar België, dat boekwinkels al maanden onder de 'essentiële handelszaken' schaart, en Frankrijk, dat zelfs tijdens de strenge lockdown de boekwinkels openhield. De Nederlandse auteurs pleiten voor een model als in Duitsland, waar boeken in de meeste deelstaten op afspraak mogen worden opgehaald bij winkels.

In Nederland mogen boekwinkels wel bezorgen, maar de schrijvers wijzen erop dat dit geenszins een verdienmodel is voor de al zwaar getroffen winkels.

Een op de drie boekhandels heeft de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond laten weten in de gevarenzone te komen als er niet snel iets verandert.