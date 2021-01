De politie heeft in haar onderzoek naar de inbraken die vorig jaar plaatsvonden in de oorlogsmusea in Ossendrecht en Beek nog geen spoor gevonden dat kan leiden tot aanhoudingen. Dat laten de eigenaren van de twee musea donderdag aan NU.nl weten.

Volgens de eigenaar van het Oorlogsmuseum Ossendrecht, Jan de Jonge, heeft de politie het onderzoek naar de daders die zijn instelling in oktober 2020 zo goed als leegroofden zelfs gestaakt.

"Ze hebben er in totaal drie weken aan gewerkt, maar geen aanknopingspunten gevonden."

De 78-jarige De Jonge denkt dat de buit naar het buitenland is verdwenen. Hij heeft niet de illusie dat de historische objecten ooit nog zullen worden gevonden. Het gevolg daarvan is dat het museum zo goed als zeker gaat sluiten.

"We zijn weliswaar een stichting en werken met een vijftiental vrijwilligers, maar het blijft een particulier museum. Uiteindelijk ben ik degene die de verzameling heeft ingebracht en de belangrijkste stukken zijn eruit. Wat moet je dan nog?"

De Jonge heeft het Noord-Brabantse museum niet verzekerd waardoor hij ook geen vergoeding heeft kunnen ontvangen.

'Ik verwacht daar helemaal niets meer van'

In het Oorlogsmuseum Eyewitness WO2 in het Limburgse Beek werd in augustus 2020 ingebroken. Er werd toen in totaal voor 1,3 miljoen euro aan objecten ontvreemd.

Eigenaar Wim Seelen heeft begin januari voor het laatst contact gehad met de politie. "Aanvankelijk hoorden we helemaal niets, maar uiteindelijk heeft iemand van het rechercheteam mij gelukkig toch twee keer gebeld. Helaas met de treurige melding dat ze niks hebben gevonden."

Volgens Seelen werd er wel nog een gsm-signaal onderzocht, maar dat leidde eveneens tot niets. Het onderzoek van de politie is echter niet afgesloten, zegt Seelen.

"Dat zijn ze vooralsnog ook niet van plan. Het is wachten op de gouden tip, maar ik verwacht daar helemaal niets meer van. De spullen die wij hadden waren redelijk uniek en stonden op naam geregistreerd. Die kun je niet tentoonstellen of online proberen te verkopen. Dat zou onmiddellijk herkend worden. Het staat waarschijnlijk bij iemand in een kelder en die kijkt er met een sigaar in de mond naar."

Seelen had wel een verzekering afgesloten en kreeg het bedrag van 1,3 miljoen euro vergoed. "Dat hebben ze meer dan netjes afgehandeld, petje af."

Tijdens de inbraken in de twee oorlogsmusea werden onder andere zeldzame documenten, uniformen, medailles en documenten ontvreemd.