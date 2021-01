Amanda Gorman mag op 7 februari een eigen gedicht voordragen voor aanvang van de Super Bowl-finale, schrijft Associated Press.

Het gedicht van de 22-jarige Gorman, die wereldwijde bekendheid kreeg na haar optreden bij de inauguratie van Joe Biden, wordt opgedragen aan drie ere-captains die door de NFL (National Football League) zijn aangewezen.

Het gaat om leraar Trimaine Davis, verpleegkundig manager Suzie Dorner en veteraan James Martin. Davis zorgde ervoor dat zijn studenten en hun families in Los Angeles toegang kregen tot internet en gaf hen ook apparaten en workshops over het gebruik ervan. Dorner werkt op de corona-afdeling van het Tampa General Hospital en Martin bracht veteranen, atleten en lokale jeugd bij elkaar met het Wounded Warrior Project.

"In deze uitdagende tijd in ons leven hebben Trimaine, Suzie en James de essentie van leiderschap laten zien", aldus Roger Goodell, commissaris van de NFL. "We zijn dankbaar voor hun inzet en trots om hun verhalen te delen en te erkennen tijdens dit speciale moment op Super Bowl Sunday."

Gorman las vorige week tijdens de inhuldiging haar gedicht The Hill We Climb voor. Miljoenen kijkers waren lovend over haar optreden en haar populariteit op sociale media schoot de lucht in. Gorman brengt in september een dichtbundel uit en heeft inmiddels ook een modellencontract getekend.