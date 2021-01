De stationshal van Eindhoven Centraal krijgt dankzij een groep inwoners van de stad spoedig een nieuwe piano. Relschoppers sloopten de oude stationspiano afgelopen zondag, wat volgens de NS veel emoties losmaakte. Het gesloopte exemplaar wordt geschonken aan het Spoorwegmuseum.

Het nieuwe instrument zal woensdag arriveren.

Volgens een woordvoerder van de NS zit een groep ondernemers uit de stad achter het initiatief. "Daar zijn we heel blij mee", aldus de vervoerder. "Het station is van de stad, dus het is mooi dat het idee van de nieuwe piano ook uit de stad komt."

Veel stations beschikken over een piano waarmee reizigers hun muzikale kunsten kunnen vertonen. Het exemplaar in Eindhoven werd afgelopen zondag vernield door relschoppers, die een gigantische ravage aanrichtten in het station.