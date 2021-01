Een interview met Willem-Alexander uit 1995 door NRC, dat destijds niet gepubliceerd mocht worden van de betreffende journalisten die met de toen nog kroonprins spraken, is alsnog verschenen. Een groot deel van het gesprek is te lezen in Slijpen aan de geest, 50 jaar NRC Handelsblad, een dinsdag verschenen boek over de Nederlandse krant.

Het interview, waarin de destijds 28-jarige Willem-Alexander onder meer over zijn toekomstige koningschap en zijn liefdesleven sprak, werd volgens boekauteur John Kroon niet goedgekeurd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Koningin Beatrix zou passages willen schrappen, stelt de auteur.

Toenmalig hoofdredacteur Ben Knapen was een van de twee interviewers en zegt dat de krant dit weigerde, omdat was toegezegd dat er geen grote correcties aan de tekst gedaan mochten worden. De onderhandelingen tussen de RVD en de krant leidden ertoe dat de hoofdredacteur besloot dat het gesprek helemaal niet meer werd gepubliceerd.

De correcties die de RVD voorstelde, hadden volgens Knapen met de vorm van het artikel te maken. "Waardoor het leek - als we die overnamen - alsof er iemand sprak die dertig jaar ouder was en veel minder spontaan. Dan doe je geen recht aan het gesprek", zegt Knapen nu.

Na dit voorval raakte het interview verloren. Auteur Kroon heeft alsnog een transcriptie van het vraaggesprek gevonden en besloot het mee te nemen in zijn boek over NRC Handelsblad. Hoewel Knapen hierdoor verrast zegt te zijn, is dit gewoon toegestaan. "Hij is door de voormalige hoofdredactie benaderd om deze biografie te schrijven en had de vrije hand."

De RVD wilde tegenover NRC niet reageren op de publicatie van het interview.