Guido Weijers zal op zaterdag 20 februari een optreden geven in het Beatrixtheater in Utrecht. Het optreden is onderdeel van de coronatestevenementen van de stuurgroep Fieldlab Evenementen in samenwerking met Stage Entertainment.

Het optreden zou al in januari plaatsvinden maar werd uitgesteld door de opkomst van de Britse variant van het coronavirus. De voorstelling begint om 15.00 uur.

Bezoekers kunnen kaarten kopen via de website van Guido Weijers. Er zullen in totaal vijfhonderd bezoekers worden toegelaten, die verdeeld worden over drie groepen van respectievelijk 250, 200 en 50 bezoekers.

Het publiek moet 48 uur voor het evenement een PCR-test ondergaan en een negatief testresultaat kunnen laten zien. Met de testevenementen wil de organisatie toewerken naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit.

Naast het optreden van Weijers wordt ook getest met een zakelijk congres en twee voetbalwedstrijden.

Ook heeft het kabinet toestemming gegeven om twee indoor- en twee outdoorevenementen te organiseren. De data en invulling van die evenementen worden nog bekendgemaakt.