Terwijl de boekhandels op slot zaten, werd de 44-jarige Schot Douglas Stuart uitgeroepen tot winnaar van de Booker Prize, de prestigieuste boekenprijs van het Verenigd Koninkrijk. Shuggie Bain wordt nu naar het Nederlands en 36 andere talen vertaald en ook is er een televisieserie in de maak. Een surrealistische ervaring, vertelt Stuart in gesprek met NU.nl.

"Ik heb geleerd dat je alleen invloed hebt op het boek zelf, maar niet op hoe het ontvangen wordt", aldus Stuart. "Het boek verscheen tijdens de pandemie en even leek het erop alsof het weer geruisloos zou verdwijnen, zonder dat het werd gelezen. Ik heb één lezing gehouden, daarna sloten de boekhandels en moest alles virtueel."

Het boek Shuggie Bain, dat vanaf 2 februari ook in het Nederlands te lezen is, draait om de jonge Shuggie. Hij woont in een achterstandswijk in het onstuimige Glasgow, waar het conflict tussen katholieken en protestanten uit de hand loopt. Ook het gezin waarin hij opgroeit, is allerminst stabiel. Zijn vader gaat vreemd en zijn alcoholistische moeder Agnes droomt van een beter bestaan.

Stuart, zelf afkomstig uit Glasgow en zoon van een verslaafde moeder, baseerde het verhaal deels op zijn eigen leven. "Ik weet hoe het is om op te groeien in een achterstandswijk, arm te zijn en een alleenstaande, verslaafde moeder te hebben."

Ondanks zijn liefde voor boeken zag Stuart nooit een toekomst als schrijver voor zich. "Ik wilde het wel, maar met een verslaafde moeder die op mijn zestiende overleed en mijn eigen worsteling met eenzaamheid en gepest worden, lag zo'n beroep niet voor de hand. Mannen in de arbeidersklasse worden niet aangemoedigd om te praten over hun gevoelens of om zichzelf als bijzonder te zien. Het mantra daar is: gewoon doorgaan en werken. Dus net als veel andere Schotten koos ik een beroep waarbij ik mijn handen moest gebruiken - in mijn geval werd dat kleding maken."

'Ik zie Shuggie als een soort zoon'

Stuart ging aan de slag als modeontwerper en verhuisde naar New York, waar hij inmiddels al twintig jaar woont. Toch bleef het schrijven lonken, vooral omdat de Schot zijn verleden wilde verwerken. "In 2008 begon ik", vertelt Stuart. "Ik wilde antwoorden van mezelf en hoopte die te vinden door te schrijven. Tien jaar later was er een boek."

Het schrijven hielp hem bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. "Het was ontzettend moeilijk om te schrijven. Veel dingen moest ik opnieuw beleven. Daarom koos ik er ook voor om aan niemand te vertellen dat ik hiermee bezig was, behalve aan mijn partner."

Stuart werd door het schrijven herinnerd aan veel verdrietige momenten, maar ook aan fijne gebeurtenissen uit zijn jeugd. "Het is enorm traumatisch om je enige ouder zo jong te verliezen. Maar het mooiste dat je met zoiets kunt doen, is dat trauma omzetten in een kunstvorm. Ik zie Shuggie als een soort zoon, maar daardoor vond ik het wel lastig om hem uiteindelijk met de wereld te delen."

'Geen tijd meer voor de mode'

Ruim tien jaar later werd zijn 'kind' de wereld ingestuurd en werd Shuggie Bain zelfs bekroond met de Booker Prize, de prestigieuste literaire prijs in het Verenigd Koninkrijk. "Het was een enorme opluchting", zegt Stuart over de positieve recensies die zijn boek kreeg.

"Shuggie is ruim dertig keer afgewezen door uitgevers, tot iemand er wel iets in zag. Dat mensen het verhaal nu wereldwijd omarmen, is een enorme eer. Ik dacht dat het misschien alleen een specifiek publiek zou bereiken, omdat het gaat over mensen uit de arbeidersklasse, een groep die je weinig tegenkomt in de literatuur. Die wil ik juist aan bod laten komen in mijn boeken. Ik ben gefascineerd door zachte, tedere mensen die lijden onder de omgeving waarin ze leven, net als Shuggie."

Stuart heeft door het succes van zijn debuut inmiddels zijn modecarrière vaarwel gezegd. "Mijn tweede boek komt uit in de lente van 2022, ik werk aan mijn derde roman en schrijf de televisiebewerking van Shuggie. Tijd voor mode is er niet meer."